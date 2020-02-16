В Калининграде стрелок убил мужчину и его беременную жену

Сам стрелок скончался в реанимации.

Калининград. Калининградская область. У Центрального рынка Калининграда мужчина открыл стрельбу и убил двух человек. Как передаёт RT, следом злоумышленник попытался покончить с собой.

В областном СУ СК России сообщили, что мотивом стрелка стала, предположительно, личная неприязнь. По данным следствия, инцидент произошёл около 19:00 по местному времени на улице Профессора Баранова. Подозреваемый произвёл несколько выстрелов из охотничьего карабина в троих прохожих. В результате стрельбы от полученных ранений погибли на месте мужчина и женщина.

«Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счёты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он был госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибшие были мужем и женой. Женщина была беременна. Позднее уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко заявила, что был госпитализирован и их 13-летний сын.

«Ребёнок не получил никаких ранений, у него психологическая травма... В настоящее время он передан родственникам, с ним работает психолог», — сказала омбудсмена.

Согласно данным Telegram-канала Mash, жертвами инцидента у Центрального рынка Калининграда стали Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Их застрелил Фазиль Бахрамов, а конфликт был якобы связан с «делёжкой места на рынке».