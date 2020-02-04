Владельца сафари-парка, где лев напал на туристку, задержали в Крыму

В прокуратуре объяснили, что мужчина нарушил подписку о невыезде.



Белогорск. Республика Крым. 2 месяца проведет под стражей владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. Решение об этом принял 3 февраля суд, сообщает ИА REGNUM.

В прокуратуре Крыма агентству пояснили, что бизнесмена задержали за нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в июле 2018 года в сафари-парке произошло ЧП - туристку из Кировской области укусил лев. Серьезных травм женщина не получила, но в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Льва, проявившего агрессию, отправили из «Тайгана» в цирк.