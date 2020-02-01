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В Якутии фермер бросил замерзающего товарища на безлюдной дороге

12:00, 01 февраля, 2020
Анна Торхова
В Якутии фермер бросил замерзающего товарища на безлюдной дороге
12:00, 01 февраля, 2020
Анна Торхова
272
0
#мороз\n#Якутия
Фото: pixabay.com
272
0

Приехавший на похороны родственник мужчины также умер от переохлаждения.

Якутия. В Якутии двое мужчин замерзли насмерть. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.

18 января фермер распивал со своим товарищем алкоголь, после чего предложил ему поехать на отдаленный участок, чтобы ухаживать за скотом. На «попутке» мужчины добрались до перекрестка, после чего пошли к ферме пешком. Дорога оказалась в несколько километров.

Попутчик стал замерзать, поскольку был одет в одежду, не предназначенную для долгих прогулок. Знакомый попытался довести знакомого до пункта назначения, но из-за усталости и опьянения не смог этого сделать. Он оставил приятеля на безлюдной дороге и ушел. По словам подозреваемого, в тот вечер на улице стоял 40-градусный мороз. На следующий день тело мужчины обнаружил местный коневод.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России).

Для организации похорон родственники погибшего попросили приехать в Якутск его дядю. Мужчина прибыл в село, но вышел из такси немного раньше, чем было нужно, и перестал отвечать на звонки.

Тело его обнаружили прохожие недалеко от дома родственников.

Установлено, что причиной его смерти также стало переохлаждение. Проводится доследственнная проверка.

12:00, 01 февраля, 2020
Анна Торхова
272
0
#мороз\n#Якутия

 

 

 


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