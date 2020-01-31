Взрыв на стройке в Мценске Орловской области унес жизни 5 человек

Возбуждено уголовное дело.



Мценск. Орловская область. Газовоздушная смесь взорвалась в строящемся промышленном объекте в городе Мценске Орловской области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент привел к гибели людей, также есть пострадавшие.

Сообщение о случившемся поступило спасателям 31 января в 10:00. На место происшествия были направлены 14 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС.

Как выяснилось, при проведении работ произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к частичному обрушению кровли. Возгорания не отмечено. По предварительным данным, погибли 5 человек, пострадали 3. Разбор завалов продолжается.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что хлопок произошел в строящемся производственном помещении ООО «ЗПО». Вероятная причина – скопление паров лакокрасочных материалов.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Орловской области генерал- майора юстиции Анатолия Щурова», - добавили в пресс-службе ведомства.