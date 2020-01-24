Под Читой в заброшенном здании нашли четырех детей-маугли и их отца

Мужчина находился в федеральном розыске, мать бросила семью.



Чита. Забайкальский край. Четверо малолетних детей и их отец жили в заброшенном здании в окрестностях Читы, обогревались у костра, разведенного в помещении. По данным телеканала РенТВ, там их нашли волонтеры проекта «Одни из нас».

Трое из детей были мальчиками в возрасте 11, 10 и 6 лет, одна оказалась трехлетней девочкой. Волонтеры накормили, отмыли и одели семью, поселили временно в квартире.

Мужчина рассказал, что они с женой жили в деревне с детьми и купили дом на деньги материнского капитала. Однако из-за того, что дом оказался гнилой, и жить в нем было невозможно, органы опеки потребовали от семьи найти другое жилье. Тогда вместе с женой и детьми отец приехал в Читу к родственникам. Там он устроился работать на кирпичный завод, но зарплату ему не платили. Затем он был избит родственниками, попал в больницу, а его семью выгнали из дома. Далее они сняли комнату, но произошел конфликт с владельцами жилплощади, после чего мужчину начала разыскивать полиция. Тогда он с детьми поселился в заброшенном здании. Жена покинула семью, ее местонахождение неизвестно. Мужчина собирал и сдавал металлолом, на эти средства и кормил детей.

Проверку по факту обнаружения бездомной семьи начал Следственный комитет. Выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске, его задержали.

Как оказалось, ранее семья жила в Александрово-Заводском районе Забайкальского края, детей у них было шестеро. Один ребенок находится у бабушки, другой – в детском учреждении. Судьба остальных четверых "маугли" пока не решена. Также пока не найдена их мать.