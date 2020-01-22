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7 суток за хулиганство не помешают Емельяненко сразиться с Исмаиловым

10:35, 22 января, 2020
Евгений Кандаков
7 суток за хулиганство не помешают Емельяненко сразиться с Исмаиловым
10:35, 22 января, 2020
Евгений Кандаков
96
0
#скандалы\n#алкоголь\n#хулиганство\n#знаменитости\n#происшествие\n#спортсмены
Фото: instagram.com/alexemelyanenko
96
0

Боец смешанных единоборств учинил дебош на базе отдыха и попал в тюрьму.

Анапа. Краснодарский край. Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля, как и планировалось ранее. Проведению поединка не помешает арест бойца ММА, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на sports.ru.

21 января Емельяненко устроил пьяный дебош на базе отдыха «Спорт» под Анапой. За конфликт в общественном месте, квалифицированный как мелкое хулиганство, на спортсмена составили административный протокол и поместили под арест на 7 суток.

Как рассказали в пресс-службе турнира Absolute Championship Akhmat (ACA), задержание Емельяненко не повлияет на сроки проведения его боя с Исмаиловым. Дата остается прежней - 3 апреля, поединок пройдет в Москве.

10:35, 22 января, 2020
Евгений Кандаков
96
0
#скандалы\n#алкоголь\n#хулиганство\n#знаменитости\n#происшествие\n#спортсмены

 

 

 


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