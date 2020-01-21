Школьница из Черкесска отбила взрослую женщину у стаи бродячих собак

Также девушка оказала первую помощь пострадавшей.



Черкесск. Карачаево-Черкесская Республика. 16-летняя девушка из Черкесска вступила в бой со стаей агрессивных псов и спасла от них женщину. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, старшеклассница возвращалась из школы домой и увидела, как женщина отбивается от бродячих собак. Не раздумывая, девушка пришла на помощь жертве нападения.

Поначалу школьница бросала в животных камни, а убедившись в бесполезности этого приема, стала колотить озверевших псов ногами и сумкой. В итоге ей удалось прогнать стаю. Затем девушка оказала пострадавшей первую помощь и помогла ей добраться до больницы.

Отмечается, что инцидент произошел днем в людном месте неподалеку от вокзала. Однако кроме храброй старшеклассницы никто не пришел на помощь Фатиме (так зовут женщину).

Впоследствии Фатима нашла свою спасительницу через соцсети и высказала теплые слова. Узнав о поступке девушки, ее поблагодарили и многие другие интернет-пользователи.