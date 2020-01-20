Жительница Тулы столкнулась в туалете со змеей

От страха женщина чуть не потеряла сознание.



Тула. Тульская область. Вернувшись в свою квартиру после недельного отсутствия, жительница Тулы обнаружила в туалете змею. От ужаса женщина едва не лишилась чувств, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональные СМИ.

Рептилия ползала по унитазу. Перепуганная тулячка позвала на помощь сына, а сама спешно покинула дом. Тот сделал фото животного и сообщил о находке специалистам Тульского зооэкзотариума. Однако к приезду зоологов змея покинула квартиру.

По снимку было установлено, что непрошеный гость – маисовый полоз. Эту тропическую змею часто держат в домашних условиях любители экзотики. Рептилия неприхотлива, а главное – не ядовита, хотя и выглядит устрашающе.

Вероятно, полоз скрылся из санузла по коммуникациям. Соседей попросили не пугаться и при появлении змеи набросить на нее ведро или тряпку, чтобы задержать до приезда специалистов. Сотрудники Тульского зооэкзотариума намерены вернуть рептилию хозяевам, если они дадут о себе знать.