Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в Уфе

Еще 30 человек успели эвакуироваться самостоятельно.



Уфа. Башкортостан. Часть дома обрушилась в Уфе из-за взрыва бытового газа. По данным регионального управления МЧС, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Сообщение об инциденте на улице Пекинской в Уфе поступило спасателям около 7 часов утра 15 января. По прибытии на место специалистами было установлено, что в двухэтажном доме произошел хлопок бытового газа. В результате произошло обрушение потолка на втором этаже без последующего горения.

Из дома самостоятельно эвакуировалось более 30 человек. Пострадали трое, один из них ребенок. Все доставлены в больницу, об их состоянии официальной информации пока нет. С жильцами дома работают психологи МЧС.

На месте происшествия проводится разборка конструкций. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.