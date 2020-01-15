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Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в Уфе

09:30, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в Уфе
09:30, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
99
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#МЧС\n#Уфа\n#Башкортостан\n#происшествие\n#взрыв газа\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие
Фото: 02.mchs.gov.ru
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Еще 30 человек успели эвакуироваться самостоятельно.

Уфа. Башкортостан. Часть дома обрушилась в Уфе из-за взрыва бытового газа. По данным регионального управления МЧС, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Сообщение об инциденте на улице Пекинской в Уфе поступило спасателям около 7 часов утра 15 января. По прибытии на место специалистами было установлено, что в двухэтажном доме произошел хлопок бытового газа. В результате произошло обрушение потолка на втором этаже без последующего горения.

Из дома самостоятельно эвакуировалось более 30 человек. Пострадали трое, один из них ребенок. Все доставлены в больницу, об их состоянии официальной информации пока нет. С жильцами дома работают психологи МЧС.

На месте происшествия проводится разборка конструкций. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

09:30, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
99
0
#МЧС\n#Уфа\n#Башкортостан\n#происшествие\n#взрыв газа\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие

 

 

 


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