Из школ Хабаровска эвакуировали 62 тысячи детей после сообщений о «минировании»

Сообщения об угрозах взрыва поступили в 70 образовательных учреждений.

Хабаровск. Россия. Из всех школ Хабаровска и одного детсада эвакуировали детей из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает «RG.ru».

Из 70 образовательных учреждений эвакуировали 62 тысячи детей, которых потом разместили в административных зданиях. Сообщения об угрозах взрыва поступили утром 13 января.

Анонимные сообщения о «минировании» также поступили в театры и музеи Владивостока. Эвакуация прошла во Владивостокском государственном университете. Все здания проверяют сапёры. По предварительным данным, взрывных устройств нигде не обнаружили.