Иномарку изъяли судебные приставы у должника из Ижевска

Мужчина не заплатил 3 млн 650 тысяч рублей кредитов, налогов и штрафов.

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Toyota RAV-4» арестовали сотрудники Первомайского районного отдела судебных приставов Ижевска. Владелец машины задолжал 3,65 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Удмуртии.

Причиной столь жесткой меры воздействия стали долги. В отношении мужчины возбуждено 12 исполнительных производств по неоплаченным налогам, штрафам ГИБДД, кредитам. Автомобиль, принадлежащий должнику, пришлось объявить в розыск.

После того, как местонахождения «Toyota RAV-4» было установлено, машину арестовали и вывезли на спецстоянку.

Если задолженность не будет в ближайшее время погашена, иномарку передадут на оценку, а затем на реализацию в Росимущество, пояснили в пресс-службе УФССП по Удмуртии.