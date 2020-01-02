В результате инцидента пострадали два человека.

Тверь. Тверская область. Хлопок газа в многоквартирном доме в Твери попал на видео. Как пишет РенТВ, кадрах видно, как ударом выбивает стекла и рамы в доме.





Напомним, инцидент произошел рано утром в четверг, 2 января, в одном из домов на улице Гусева. При взрыве газа оказались выбиты окна квартиры на третьем этаже, по дому пошла трещина. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, разрушения строительных конструкций нет.

В результате инцидента пострадали два человека. Женщина получила ожог 90% тела. 52 жильцов подъезда эвакуировали. 14 из них поселили в гостинице, остальные уехали к родственникам.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.