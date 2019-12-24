Погубившего десятки собак владельца приюта «Дружок» в Приамурье осудили на 3 года колонии

Живодер не кормил и не лечил животных.

Благовещенск. Амурская область. К 3 годам колонии приговорили владельца приюта для животных «Дружок» Вячеслава Золотарева в Благовещенске Амурской области. От истощения там погибли десятки собак, сообщает «Интерфакс».

В середине января 2019 года во время проверки зоозащитники совместно с полицией обнаружили в приюте «Дружок» более 30 погибших от голода собак. Еще около 20 животных, отловленных на улицах Благовещенска по контракту с городскими властями, были крайне истощены. Их удалось спасти и раздать на содержание неравнодушным местным жителям.

Районный суд признал живодера виновным по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Отбывать наказание Золотарев будет в колонии-поселении. Кроме того, по требованию прокуратуры суд запретил работу его приюта.