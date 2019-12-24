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Пилот упавшего под Хабаровском Су-57 остался жив

09:51, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Пилот упавшего под Хабаровском Су-57 остался жив
09:51, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
89
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#авиация\n#Хабаровск\n#происшествие\n#крушение самолета
Фото: wikipedia.org
89
0

Он успел катапультироваться, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. Летчик новейшего истребителя Су-57, разбившегося в Хабаровском крае, спасся благодаря катапультированию. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что система катапультирования Су-57 сработала штатно. Пилот остался жив, его нашли и вертолетом отправили на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, где производят данные истребители. Разрушений на земле нет.

Известно также, что борт, потерпевший крушение, принадлежал предприятию и проходил испытания. Причины инцидента выяснит специально созданная комиссия.

Су-57 (заводской индекс Т-50) - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Должен заменить тяжелый истребитель Су-27. Первый полет совершил в январе 2010 года. Серийное производство началось в мае 2019 года, в ближайшее время Су-57 планируют укомплектовать первые 3 авиаполка.

09:51, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
89
0
#авиация\n#Хабаровск\n#происшествие\n#крушение самолета

 

 

 


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