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В Москве мать попыталась продать новорожденную дочь за 1 млн рублей

16:59, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
16:59, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
83
0
#дети\n#Москва\n#продажи\n#мама\n#младенец
Фото: pxhere.com
83
0

Подозреваемую задержали.

Москва. В Москве мать попыталась продать свою новорожденную дочь за 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

По версии следствия, 23-летняя девушка разместила в интернете объявление о продаже ребенка. Во вторник, 5 марта, она передала младенца покупателям, получила деньги и написала расписку.

Подозреваемая по делу о продаже несовершеннолетнего на допросе признала вину в полном объеме.

Отмечается, что жизни малышки ничего не угрожает.

Расследование продолжается.

16:59, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
83
0
#дети\n#Москва\n#продажи\n#мама\n#младенец

 

 

 


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