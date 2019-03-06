В Москве мать попыталась продать новорожденную дочь за 1 млн рублей

Подозреваемую задержали.

Москва. В Москве мать попыталась продать свою новорожденную дочь за 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

По версии следствия, 23-летняя девушка разместила в интернете объявление о продаже ребенка. Во вторник, 5 марта, она передала младенца покупателям, получила деньги и написала расписку.

Подозреваемая по делу о продаже несовершеннолетнего на допросе признала вину в полном объеме.

Отмечается, что жизни малышки ничего не угрожает.

Расследование продолжается.