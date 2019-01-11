В Ингушетии уволили врача роддома, где ребенку заклеили рот пластырем

Ранее скандальное видео опубликовала пациентка центра.

Ингушетия. Главврача перинатального центра Ингушетии уволили после скандального видео с младенцем, ко рту которого пластырем приклеили соску-пустышку. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, которое выложила одна из пациенток цента. На кадрах видно, что малыш испытывает дискомфорт из-за заклеенного рта: он машет головой и издает странные звуки. Видео заметили правоохранители и заподозрили угрозу здоровью и жизни младенца.

Позже женщина, снявшая ролик, записала опровержение. Во втором видео она призналась, что сама заклеила рот малышу, однако не объяснила свою мотивацию, передает журналист «Пятого канала».

Отмечается, что младенец родился на шестом месяце, поэтому весил чуть больше килограмма. Состояние ребенка оценивают как средней тяжести.

Исполняющим обязанности руководителя роддома назначили Марем Евроеву.