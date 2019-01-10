В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

Ранее суд постановил закрыть передвижной цирк.

Уфа. Башкирия. Артистов передвижного цирка в Уфе задержали прямо во время представления. Об этом пишет «Пятый канал».

На глазах юных зрителей правоохранители вывели с арены выступающих, надев на них наручники.

Причиной визита полиции стало невыполнение требований суда: в середине декабря Фемида постановила закрыть шапито из-за нарушений правил пожарной безопасности. Однако цирк продолжил работу и в новогодние праздники.

Отмечается, что за прерванное представление деньги за билеты зрителям не вернули.