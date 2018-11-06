Взрыв бытового газа снес перегородки этажей жилого дома в Приамурье

Спасатели эвакуировали более 120 человек.

Приамурский. Еврейская автономная область. В поселке Приамурском в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Взрыв в доме № 12 по улице Островского произошел во вторник, 6 ноября. Волна разрушила перегородки между 1 и 2 этажами и подвалом. Спасатели эвакуировали более 120 человек. Одного пострадавшего госпитализировали, остальные жители отказались от медпомощи.

Пожар ликвидировали на площади свыше 550 кв.м.

На территории поселка ввели режим ЧС.

Власти создали межведомственную комиссию, которая определит сумму ущерба. Сейчас службы проводят обследование дома на предмет безопасности для проживания. По его результатам будет принято решение о допуске жителей в квартиры.

В поселке развернули пункт временного размещения, куда обратились 2 человека.