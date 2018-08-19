Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса и зерновоза на Ставрополье

По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением.

Ставрополь. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым зерновозом в Андроповском районе Ставрополья. Об этом сообщает «Интерфакс».

ДТП произошло около 4:05 по московскому времени на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ» - между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района. Водитель автобуса «Сетра», в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением. В результате 2 человека погибли и 28 пострадали, 16 из них госпитализированы.