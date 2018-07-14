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Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

14:30, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:30, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#Алексей Навальный\n#Москва\n#суд над Навальным\n#смерть\n#происшествие
Фото: www.facebook.com/petr.ofitserov
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Об этом сообщила его адвокат Светлана Давыдова.

Москва. Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по «делу Кировлеса», скончался. Об этом на своей станице в Фейсбуке сообщила его адвокат Светлана Давыдова.

«Тринадцатого июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже», -  написала Давыдова.

Напомним, что версии следствия, Алексей Навальный и Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на невыгодных условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей.

Во время первого процесса бывший советник губернатора Кировской области на общественных началах Навальный не признал вину и получил условный срок в 5 лет. Офицеров получил четыре года колонии.

Затем приговор был отменен Верховным судом Росси после постановления Европейского суда по правам человека, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации. В ходе повторного разбирательства Навальный по делу «Кировлеса» получил пять лет условно, данный приговор в мае признан законным и обоснованным. Офицерову реальный срок был заменен на условный.

14:30, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
406
0
#Алексей Навальный\n#Москва\n#суд над Навальным\n#смерть\n#происшествие

 

 

 


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