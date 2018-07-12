Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика из Балашихи предстанет перед судом

Мужчина обнаружил в крови погибшего в ДТП ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Балашиха. Судмедэксперт Михаил Клейменов, участвовавший по делу погибшего в ДТП мальчика в Балашихе, предстанет перед судом. Его обвиняют по статье 293 УК России («Халатность»), пишет «Интерфакс».

При отборе образцов крови погибшего эксперт использовал металлический черпак, из-за чего биологические образцы загрязнились. Помимо этого, кровь не сразу была направлена в лабораторию. Такие нарушения привели к спиртовому брожению и образованию в образцах ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд Московской области.

Напомним, авария произошла в апреле 2017 года. Шестилетний мальчик погиб под колёсами машины во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино. За рулем автомобиля находилась Ольга Алисова. Экспертиза выявила в крови ребенка алкоголь, что вызвало огромный общественный резонанс.