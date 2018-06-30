Ураган и тропический ливень накрыли Москву

Прогнозы синоптиков сбылись.

Москва. Столицу Российской Федерации накрыл ураган и тропический ливень. Жители города и Московской области поделились в соцсетях буйством стихии.

Напомним, накануне МЧС России предупредило жителей Москвы о резком изменении погоды со второй половины дня субботы, 30 июня. Мэр столицы предписал запретить все массовые мероприятия на открытом воздухе в выходные.

В частности, был отменён удмуртский национальный фестиваль Гербер в саду «Эрмитаж», проведение которого назначили на 1 июля.