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Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
18:37, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
350
0
#Москва\n#грозы\n#погода в Москве\n#шторм\n#ливень
Фото: instagram.com/lakbi77rus
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Прогнозы синоптиков сбылись.

Москва. Столицу Российской Федерации накрыл ураган и тропический ливень. Жители города и Московской области поделились в соцсетях буйством стихии.

Напомним, накануне МЧС России предупредило жителей Москвы о резком изменении погоды со второй половины дня субботы, 30 июня. Мэр столицы предписал запретить все массовые мероприятия на открытом воздухе в выходные.

В частности, был отменён удмуртский национальный фестиваль Гербер в саду «Эрмитаж», проведение которого назначили на 1 июля.

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10 Likes, 2 Comments - Katya (@key_thrin) on Instagram: "Очень мокро #apocalypse #химки #raininmoscow #shower #skyporn #storm #storminmoscow #дождьвхимках..."

Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут)) #гроза #шторм #ливень #rain

5 Likes, 1 Comments - Артем Дрожжилов (@artem_drozhzhilov) on Instagram: "Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут)) #гроза #шторм #ливень..."

Залило дождём, ливневки захлебываются, машины тонут. Последствия стихии #ураган #ливень #потоп #лето #видео #thunder #rain #вода #water #storm

2 Likes, 1 Comments - Артем Дрожжилов (@artem_drozhzhilov) on Instagram: "Залило дождём, ливневки захлебываются, машины тонут. Последствия стихии #ураган #ливень #потоп..."

18:37, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
350
0
#Москва\n#грозы\n#погода в Москве\n#шторм\n#ливень

 

 

 


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