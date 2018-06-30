Ураган и тропический ливень накрыли Москву

Прогнозы синоптиков сбылись.
Москва. Столицу Российской Федерации накрыл ураган и тропический ливень. Жители города и Московской области поделились в соцсетях буйством стихии.
Напомним, накануне МЧС России предупредило жителей Москвы о резком изменении погоды со второй половины дня субботы, 30 июня. Мэр столицы предписал запретить все массовые мероприятия на открытом воздухе в выходные.
В частности, был отменён удмуртский национальный фестиваль Гербер в саду «Эрмитаж», проведение которого назначили на 1 июля.
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10 Likes, 2 Comments - Katya (@key_thrin) on Instagram: "Очень мокро #apocalypse #химки #raininmoscow #shower #skyporn #storm #storminmoscow #дождьвхимках..."
Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут)) #гроза #шторм #ливень #rain
5 Likes, 1 Comments - Артем Дрожжилов (@artem_drozhzhilov) on Instagram: "Только собрался я по делам, а тут... Хорошо что задержался на пару минут)) #гроза #шторм #ливень..."
Залило дождём, ливневки захлебываются, машины тонут. Последствия стихии #ураган #ливень #потоп #лето #видео #thunder #rain #вода #water #storm
2 Likes, 1 Comments - Артем Дрожжилов (@artem_drozhzhilov) on Instagram: "Залило дождём, ливневки захлебываются, машины тонут. Последствия стихии #ураган #ливень #потоп..."