В Махачкале из-за котлована многоэтажки рухнули стены у трех частных домов

Спасатели эвакуировали 26 человек, включая девять детей.

Махачкала. В столице Дагестана из-за котлована многоэтажки рухнули стены у трех частных домов. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, жильцы эвакуированы.

По данным ведомства, происшествие случилось накануне вечером, в 22:00 по местному времени, на улице Даниялова. Несмотря на позднее время суток жертв удалось избежать. Однако зданиям нанесен серьезный ущерб.

Всего в зоне аварии расположено шесть частных домов. По уточненной информации они построены очень плотно друг к другу и имеют одну общую стену. В трех из этих домов она обрушилась сильнее всего.

Так как в ближайшее время стена может рухнуть и в оставшихся домах, спасатели эвакуировали всех жильцов. Некоторые семьи временно переедут к родственникам, другие будут находиться в гостинице «Ленинград».

Кроме того, источник в экстренных службах города сообщил СМИ, что спасатели вывели из домов 26 человек, включая девять детей. По словам главы регионального МЧС Олега Халилова, пишет РГ, обрушение стен произошло из-за рытья и углубления котлована строящейся рядом многоэтажки.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники регионального ведомства. К ликвидации последствий привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.