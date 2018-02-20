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      В Махачкале из-за котлована многоэтажки рухнули стены у трех частных домов

      10:50, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:50, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1103
      0
      #МЧС\n#люди\n#многоквартирный дом\n#эвакуация\n#Махачкала\n#происшествие\n#стена
      Фото: vk.com/mchsgov
      1103
      0

      Спасатели эвакуировали 26 человек, включая девять детей.

      Махачкала. В столице Дагестана из-за котлована многоэтажки рухнули стены у трех частных домов. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС,  жильцы эвакуированы.  

      По данным ведомства, происшествие случилось накануне вечером, в 22:00 по местному времени, на улице Даниялова. Несмотря на позднее время суток жертв удалось избежать. Однако зданиям нанесен серьезный ущерб.  

      Всего в зоне аварии расположено шесть частных домов. По уточненной информации они построены очень плотно друг  к другу и имеют  одну общую стену. В трех из этих домов она обрушилась сильнее всего.  

      Так как в ближайшее время  стена может рухнуть и в оставшихся домах, спасатели эвакуировали всех жильцов. Некоторые семьи временно переедут к родственникам, другие будут находиться в гостинице «Ленинград».  

      Кроме того, источник в экстренных службах города сообщил СМИ, что спасатели вывели из домов 26 человек, включая девять детей.  По словам главы регионального МЧС Олега Халилова, пишет РГ, обрушение стен произошло из-за рытья и углубления котлована строящейся рядом многоэтажки.  

      В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники регионального ведомства. К ликвидации последствий привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.

      10:50, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1103
      0
      #МЧС\n#люди\n#многоквартирный дом\n#эвакуация\n#Махачкала\n#происшествие\n#стена

       

       

       

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