Из-за частичного разрушения стены общежития в Ставрополе предложили ввести режим ЧС

В ходе восстановительных работ будут отселены жильцы 10 комнат, прилегающих к аварийному участку.

Ставрополь. Штукатурка и кирпичная кладка частично обрушились на здании общежития в столице Ставрополья. Пострадал участок на уровне четвертого и пятого этажей, пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В связи со случившимся в городе планируют ввести режим чрезвычайной ситуации. Помимо выкрашивания штукатурки и выпадывания кирпичей, специалисты нашли на 5-м этаже трещины шириной более 3 см.

Сообщается, что в ходе аварийно-восстановительных работ будут отселены жильцы 10 комнат, прилегающих к аварийному участку.

Общежитие по адресу улица Бруснева, 4 находится на обслуживании в ООО «Агрострой-Универсал».