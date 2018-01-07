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      Альпиниста, сорвавшегося при восхождении на Эльбрус, передали врачам

      18:36, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      18:36, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      274
      0
      #МЧС\n#Эльбрус\n#альпинизм\n#спасение\n#Кавказ
      Фото: pixabay.com
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      По уточненной информации, он является уроженцем Краснодара.  

      Терскол. Кабардино-Балкарская республика. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда завершили операцию по спуску альпиниста, пострадавшего в результате несчастного случая при восхождении. Мужчина передан врачам скорой медицинской помощи на поляне Азау, сообщает официальный сайт Управления МЧС по Кабардино-Балкарии. 

      Пострадавшего нашли в воскресенье, 7 января, в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров. Предположительно, при падении он получил черепно-мозговую травму, находится в сознании. 

      Ранее сообщалось, что спортсмен проживает в Астрахани или в Архангельске. По уточненным данным, альпинист прибыл на Кавказ из Краснодара.   

      В операции по поискам и эвакуации пострадавшего участвовали 6 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Подробности происшествия устанавливаются.

      18:36, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      274
      0
      #МЧС\n#Эльбрус\n#альпинизм\n#спасение\n#Кавказ

       

       

       

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