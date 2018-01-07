Альпиниста, сорвавшегося при восхождении на Эльбрус, передали врачам

По уточненной информации, он является уроженцем Краснодара.

Терскол. Кабардино-Балкарская республика. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда завершили операцию по спуску альпиниста, пострадавшего в результате несчастного случая при восхождении. Мужчина передан врачам скорой медицинской помощи на поляне Азау, сообщает официальный сайт Управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пострадавшего нашли в воскресенье, 7 января, в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров. Предположительно, при падении он получил черепно-мозговую травму, находится в сознании.

Ранее сообщалось, что спортсмен проживает в Астрахани или в Архангельске. По уточненным данным, альпинист прибыл на Кавказ из Краснодара.

В операции по поискам и эвакуации пострадавшего участвовали 6 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Подробности происшествия устанавливаются.