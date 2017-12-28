СКР: «ВИМ-Авиа» задолжала сотрудникам зарплату на полмиллиарда рублей

Против перевозчика возбуждено новое уголовное дело, а в СМИ появилась информация, что сотрудники авиакомпании объявили голодовку.

Москва. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против обанкротившейся компании «ВИМ-Авиа». Как сообщили в пресс-службе ведомства, перевозчик не выплатил сотрудникам заработную плату на сумму в почти 500 млн рублей.

По данным следователей, руководство авиакомпании осознанно не платило сотрудникам на протяжении двух месяцев.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ» - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, накануне в СМИ появилась информация, что бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Как пишет ИА REGNUM, они проводят акцию протеста в здании аэропорта «Домодедово».

В голодовке участвуют восемь человек, а ее организатором выступила одна из бывших стюардесс перевозчика Екатерина Сангаджиева. По ее словам, сотрудники авиакомпании в течение лета выполнили все просьбы Минтранса по перевозке пассажиров. «Мы возмущены отношением со стороны профильных ведомств и министерств. Были многочисленные проверки авиакомпании, они знали о всех нарушениях, но ничего не делали, а теперь заявляют, что государство нам ничего не должно» - подчеркнула бортпроводница.