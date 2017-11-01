Во Владимирской области пропало озеро

Местные жители говорят, что глубина водоема достигала 20 метров.

Пивоварово. Владимирская область. В Вязниковском районе Владимирской области пропало озеро Саканцы. Как пишут «Известия», водоем находился рядом с деревней Пивоварово.

Как говорят местные жители, Саканцы в одночасье ушли под землю вместе с рыбой. Раньше глубина водоема достигала 20 метров.

Сейчас на месте некогда полноводного озера - только ил и грязь. По словам специалистов, вода могла уйти в подземную реку, расположенную на глубине 80 метров. До недавнего времени озеро сохранялось благодаря «пробке» из ила. По неизвестной причине она разрушилась, и озеро исчезло.

Также сообщается, что в восточной части Владимирской области имеется немало других карстовых озер. Что же касается Саканцов, то в ХХ веке оно пропадало дважды — в 1941 и 1957 годах.