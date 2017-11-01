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      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:09, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      29
      0
      #видео\n#вода\n#природа\n#рыба\n#озеро\n#загадки
      Фото: кадр с youtube.com
      29
      0

      Местные жители говорят, что глубина водоема достигала 20 метров.  

      Пивоварово. Владимирская область. В Вязниковском районе Владимирской области пропало озеро Саканцы. Как пишут «Известия», водоем находился рядом с деревней Пивоварово. 

      Как говорят местные жители, Саканцы в одночасье ушли под землю вместе с рыбой. Раньше глубина водоема достигала 20 метров. 

      Сейчас на месте некогда полноводного озера - только ил и грязь. По словам специалистов, вода могла уйти в подземную реку, расположенную на глубине 80 метров. До недавнего времени озеро сохранялось благодаря «пробке» из ила. По неизвестной причине она разрушилась, и озеро исчезло. 

      Также сообщается, что в восточной части Владимирской области имеется немало других карстовых озер. Что же касается Саканцов, то в ХХ веке оно пропадало дважды — в 1941 и 1957 годах. 

      провал на озере Саканцы
      15:09, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      29
      0
      #видео\n#вода\n#природа\n#рыба\n#озеро\n#загадки

       

       

       

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