Сын актера из «Интернов», подозреваемый в убийстве блогера, сдался полиции

И погибший, и предполагаемый виновник преступления были артистами.

Москва. Оперативники столичного уголовного розыска задержали 23-летнего Корнея Макарова, подозреваемого в убийстве блогера и актера Стаса Думкина. Как сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, мужчину задержали в результате некой спецоперации, в ходе которой ему обещали оформить явку с повинной.

Напомним, ранее стало известно, что 13 августа в парке Горького в Москве трое неизвестных избили жителя Санкт-Петербурга Стаса Думкина. Молодой человек шел по ночному парку в обществе двух девушек. В интернете он был известен как блогер. Также Думкин был актером, а по некоторым сведениям – еще и бизнесменом, зарабатывавшим на сдаче квартир в Москве посуточно.

От полученных травм избитый скончался в больнице. В нанесении смертельных ударов заподозрили Корнея Макарова, сына актера, игравшего в сериале «Интерны». Сам молодой человек тоже был причастен к актерской профессии. Также сообщалось, что Макаров не явился в полицию для дачи показаний по поводу случившегося, что усугубило подозрения в его адрес.

Первоначально в ряде СМИ утверждали, что избивавшие предъявили претензии к шляпе и очкам своей жертвы. Затем свидетели заявили, что перепалка, обернувшаяся дракой, началась после отказа Думкина употребить спиртное.