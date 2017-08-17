В Краснодаре ликвидировали последствия аварии, из-за которой без воды остались полмиллиона человек

Водопровод был поврежден из-за подвижки грунта.

Краснодар. Краснодарский край. Коммунальщики завершили аварийные работы на участке водовода Елизаветинского водозабора столицы Кубани. Таким образом, в четверг, 17 августа, было восстановлено водоснабжение в домах, где проживают порядка полумиллиона краснодарцев.

Как пишет агентство Юга.ру, 15 августа в районе станицы Елизаветинской из-за подвижек грунта был поврежден водопровод. Он обеспечивает водоснабжение центральной части Краснодара, а также Славянского, Фестивального и Юбилейного микрорайонов. Всего там проживают примерно 500 тысяч человек. Из-за аварии упало давление в кранах. До устранения поломки воду жителям подвозили автоцистернами.

Сразу после аварии специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к ремонту, работали круглосуточно. Было заменено 7 метров поврежденной трубы диаметром 1000 миллиметров, выполнена герметизация стыков. 17 августа водоснабжение города было восстановлено.