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      В Краснодаре ликвидировали последствия аварии, из-за которой без воды остались полмиллиона человек

      18:41, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:41, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      78
      0
      #авария\n#Краснодар\n#водоснабжение\n#коммунальные службы
      Фото: сайт администрации г. Краснодара
      78
      0

      Водопровод был поврежден из-за подвижки грунта.  

      Краснодар. Краснодарский край. Коммунальщики завершили аварийные работы на участке водовода Елизаветинского водозабора столицы Кубани. Таким образом, в четверг, 17 августа, было восстановлено водоснабжение в домах, где проживают порядка полумиллиона краснодарцев.  

      Как пишет агентство Юга.ру, 15 августа в районе станицы Елизаветинской из-за подвижек грунта был поврежден водопровод. Он обеспечивает водоснабжение центральной части Краснодара, а также Славянского, Фестивального и Юбилейного микрорайонов. Всего там проживают примерно 500 тысяч человек. Из-за аварии упало давление в кранах. До устранения поломки воду жителям подвозили автоцистернами.

      Сразу после аварии специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к ремонту, работали круглосуточно. Было заменено 7 метров поврежденной трубы диаметром 1000 миллиметров, выполнена герметизация стыков. 17 августа водоснабжение города было восстановлено.

      18:41, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      78
      0
      #авария\n#Краснодар\n#водоснабжение\n#коммунальные службы

       

       

       

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