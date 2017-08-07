9 человек погибли в результате крупного пожара в Башкирии

В связи с этим 7 августа в регионе объявлен траур.





Уфа. Крупный пожар произошел в одном из домов села Угузево Бирского района Башкортостана. В результате происшествия погибли 9 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за неисправной проводки. Прибывшие на место инцидента пожарные спасли трех человек. Однако под завалами обнаружили тела погибших.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Глава республики Рустэм Хамитов объявил траур в регионе. Помимо этого правительству республики поручено организовать горячую линию для оперативного информирования родных и близких погибших.