15 человек пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае

По предварительным данным, два человека скончались.

Ставрополь. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля два человека погибли и 15 пострадали. Как сообщили в УГИБДД Ставропольского края изданию РГ, инцидент произошел в районе поселка Нины Советского района.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с пассажирским автобусом, направлявшимся в Пятигорск. От сильного удара транспортное средство вылетело в кювет.

Всего на момент аварии в автобусе находились 27 пассажиров. Из них 15 человек пострадали и находятся в больнице. Информация о состоянии их здоровья – неизвестна.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.