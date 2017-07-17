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      15 человек пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае

      09:02, 17 июля, 2017
      Новичок
      09:02, 17 июля, 2017
      Новичок
      123
      0
      #ДТП\n#авария\n#люди\n#Ставрополье\n#пассажирский автобус\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com
      123
      0

      По предварительным данным, два человека скончались.

      Ставрополь. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля два человека погибли и 15 пострадали. Как сообщили в УГИБДД Ставропольского края  изданию РГ, инцидент произошел в районе поселка Нины Советского района. 

      По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с пассажирским автобусом, направлявшимся в Пятигорск. От сильного удара транспортное средство вылетело в кювет. 

      Всего на момент аварии  в автобусе находились 27 пассажиров. Из них 15 человек пострадали и находятся в больнице. Информация о состоянии их здоровья – неизвестна. 

      В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

       

      09:02, 17 июля, 2017
      Новичок
      123
      0
      #ДТП\n#авария\n#люди\n#Ставрополье\n#пассажирский автобус\n#пострадавшие

       

       

       

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