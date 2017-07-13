Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев проведет в колонии 20 лет

Также его лишили воинского звания и наград.

Москва. К 20 годам лишения свободы приговорил Заура Дадаева в четверг, 13 июля, Московский окружной военный суд. Ранее коллегия присяжных признала бывшего офицера внутренних войск из Чечни виновным в убийстве политика Бориса Немцова, пишет РБК.

Прокурор накануне просил назначить Дадаеву пожизненный срок заключения. Также его лишили ордена Мужества и звания лейтенанта.

Кроме того, суд вынес приговор пособникам убийцы. Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев проведут в местах лишения свободы от 11 до 19 лет.

Адвокат пообещала обжаловать решения судей в Верховном суде России и Европейском суде по правам человека.

Напомним, 27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен в Москве, когда шел пешком по мосту вместе с подругой, украинской топ-моделью Анной Дурицкой.

Один из предполагаемых соучастников преступления Беслан Шаванов при задержании погиб, подорвав гранату. Заказчиком убийства Немцова следствие считает Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.