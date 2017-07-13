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      Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев проведет в колонии 20 лет

      14:31, 13 июля, 2017
      Новичок
      14:31, 13 июля, 2017
      Новичок
      143
      0
      #Борис Немцов\n#приговор\n#суд\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      143
      0

      Также его лишили воинского звания и наград.  

      Москва. К 20 годам лишения свободы приговорил Заура Дадаева в четверг, 13 июля, Московский окружной военный суд. Ранее коллегия присяжных признала бывшего офицера внутренних войск из Чечни виновным в убийстве политика Бориса Немцова, пишет РБК.  

      Прокурор накануне просил назначить Дадаеву пожизненный срок заключения. Также его лишили ордена Мужества и звания лейтенанта.

      Кроме того, суд вынес приговор пособникам убийцы. Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев проведут в местах лишения свободы от 11 до 19 лет.  

      Адвокат пообещала обжаловать решения судей в Верховном суде России и Европейском суде по правам человека.  

      Напомним, 27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен в Москве, когда шел пешком по мосту вместе с подругой, украинской топ-моделью Анной Дурицкой.    

      Один из предполагаемых соучастников преступления Беслан Шаванов при задержании погиб, подорвав гранату. Заказчиком убийства Немцова следствие считает Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

      14:31, 13 июля, 2017
      Новичок
      143
      0
      #Борис Немцов\n#приговор\n#суд\n#убийство

       

       

       

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