В Норильске объявили траур по погибшим горнякам

В шахте взорвался газ, скончались, по последним данным, три сотрудника «Норникеля».

Норильск. Красноярский край. В шахте «Заполярная» в Норильске произошел взрыв. По информации компании «Норникель», воспламенились пары метана. Инцидент произошел утром 7 июля, есть погибшие, пишут «Известия».

По последним данным, катастрофа унесла жизни трех горняков, их тела уже обнаружены. Из шахты эвакуировано свыше 150 сотрудников «Норникеля». На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

Как сообщили РБК в краевом управлении МЧС, всего в шахте находились 165 человек. В руководстве региона заявили, что госпитализированы трое пострадавших. Установлением причин катастрофы займется специальная комиссия Ростехнадзора.

Власти Норильска объявили в связи со случившимся 8 июля днем траура. Соболезнования родным и близким погибших горняков выразил глава города Олег Курилов. Завтра в Норильске отменят все развлекательные мероприятия.