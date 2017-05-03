В Кемерово девушка прикурила от свечи в храме

Следователи занялись ее поисками.

Кемерово. В Кемерово девушка сделала селфи в храме, как прикуривает от горящей свечи, и поставила эту фотографию на свою страницу в одной из соцсетей. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

«В рамках проверки будет установлено, действительно ли женщина является жительницей Кемеровской области, принадлежит ли ей фотография», - говорится в сообщении ведомства.

По данным портала Vse42.ru, девушка подтвердила, что живет в Кемерово и на аватарке ее личная фотография. Позднее она изменила данные профиля и сообщила журналистам, что снимок ей не принадлежит, а она сама находится не в Кемерово, а в Киеве.