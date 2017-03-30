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      В Москве умер журналист Юрий Выборнов

      09:30, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      09:30, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
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      0
      #журналисты\n#журналистика\n#смерть\n#Юрий Выборнов
      Фото: hcdonbass.com
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      Он ушел из жизни в возрасте 70 лет.

      Москва. Известный журналист-международник Юрий Выборнов ушел из жизни на 71-м году жизни. Об этом сообщил его сын, спортивный комментатор Константин Выборнов, на своей странице в «Фейсбуке».

      «Ушёл из жизни отец.... Прощание с Юрием Викторовичем - в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу Ленинский проспект, д.8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)», - говорится в сообщении.

      Юрий Выборнов родился 26 марта 1946 года в Одессе. На протяжении 17 лет он был собственным корреспондентом (собкор) советского Центрального телевидения в Италии. Затем продолжил карьеру собкора ОРТ в Австрии и Первого канала в Израиле.

      Юрий Выборнов выпустил книгу «Марадонна, Марадонна…».

       

      Konstantin Vybornov

      09:30, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      150
      0
      #журналисты\n#журналистика\n#смерть\n#Юрий Выборнов
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