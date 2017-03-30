В Москве умер журналист Юрий Выборнов

Он ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Москва. Известный журналист-международник Юрий Выборнов ушел из жизни на 71-м году жизни. Об этом сообщил его сын, спортивный комментатор Константин Выборнов, на своей странице в «Фейсбуке».

«Ушёл из жизни отец.... Прощание с Юрием Викторовичем - в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу Ленинский проспект, д.8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)», - говорится в сообщении.

Юрий Выборнов родился 26 марта 1946 года в Одессе. На протяжении 17 лет он был собственным корреспондентом (собкор) советского Центрального телевидения в Италии. Затем продолжил карьеру собкора ОРТ в Австрии и Первого канала в Израиле.

Юрий Выборнов выпустил книгу «Марадонна, Марадонна…».

Konstantin Vybornov