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      Выигравший в покер более 30 млн рублей житель Чувашии может оказаться за решеткой

      18:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      370
      0
      #Чувашия\n#Чебоксары\n#уголовное дело\n#азартные игры\n#уклонение от налогов
      Фото: pixabay.com
      370
      0

      Мужчина скрыл выигрыш от налоговой.

      Чебоксары. Чувашия. 36-летний игрок в покер из Чувашии скрыл доходы от выигрышей в международных турнирах, проводившихся в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и Довиле. Как пишет Life.ru, подозреваемый задолжал налоги на сумму свыше 3,9 млн рублей.

      В отношении жителя Чебоксар возбудили уголовное дело. По версии следствия, он не предоставил налоговые декларации, скрыл свои доходы, полученные за пределами России, и не платил налоги с 2011 по 2013 годы.

      Расследование дела продолжается. Подозреваемого пока не допросили. Сообщается, что, если любитель азартных игр оплатит все штрафы и выплатит пенни и суммы недоимки, уголовное дело закроют.

      18:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      370
      0
      #Чувашия\n#Чебоксары\n#уголовное дело\n#азартные игры\n#уклонение от налогов
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