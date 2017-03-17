Выигравший в покер более 30 млн рублей житель Чувашии может оказаться за решеткой

Мужчина скрыл выигрыш от налоговой.

Чебоксары. Чувашия. 36-летний игрок в покер из Чувашии скрыл доходы от выигрышей в международных турнирах, проводившихся в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и Довиле. Как пишет Life.ru, подозреваемый задолжал налоги на сумму свыше 3,9 млн рублей.

В отношении жителя Чебоксар возбудили уголовное дело. По версии следствия, он не предоставил налоговые декларации, скрыл свои доходы, полученные за пределами России, и не платил налоги с 2011 по 2013 годы.

Расследование дела продолжается. Подозреваемого пока не допросили. Сообщается, что, если любитель азартных игр оплатит все штрафы и выплатит пенни и суммы недоимки, уголовное дело закроют.