«Ростелеком» расширил гигабитную сеть в удмуртском поселке Яр

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Яр. Удмуртия. «Ростелеком» построил 20 километров распределительной сети в поселке Яр Удмуртской Республики. Инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), которая обеспечивает стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Более 800 семей получили доступ к современным цифровым сервисам.

«В Яре проживают более пяти тысяч человек. Всего за месяц мы охватили гигабитной сетью почти половину населенного пункта, модернизировав устаревшие медные линии связи. Желающих подключить интернет много, бригады «Ростелекома» работают в Яре постоянно, чтобы выполнить все заявки до Нового года. В дальнейшем мы продолжим расширять в поселке телеком-инфраструктуру», — сказал директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Евгений Софронов.

Специалисты компании заводят в жилые дома индивидуальный оптический кабель. Скорость передачи данных позволяет владельцам подключать к сети несколько устройств одновременно, а также устанавливать камеры видеонаблюдения и различные элементы системы «Умный дом».

«Раньше у нас в доме не было интернета, мы отказались от него несколько лет назад — работал слишком медленно. Вся семья выходила в сеть со смартфонов, но смотреть сериалы и скачивать файлы на телефоне крайне неудобно. Как только в Яр провели долгожданную оптику от «Ростелекома», мы подключили три услуги в одном пакете: интернет, телевидение и сотовую связь. Предложение оказалось выгодным — в комплекте стоимость сервисов ниже, чем каждого в отдельности», — рассказал житель посёлка Яр Илья Мельников.

До конца года гигабитная сеть появится в поселке Ува — там провайдер построит 24 километра оптики.

«Ростелеком» предлагает абонентам тариф «Технологии выгоды». В пакет входят безлимитный интернет на скорости 300 Мбит/с, 200 телеканалов интерактивного телевидения, более 60 тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink и сотовая связь для всей семьи. Стоимость — от 400 рублей в месяц.

Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании и по телефону 8 800 100 08 00.

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