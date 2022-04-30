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Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от энергоснабжения

16:30, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от энергоснабжения
16:30, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
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#Финляндия\n#Россия\n#Яндекс
Фото: Pixabay.com
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Оборудование перевели на резервное питание от дизельных генераторов.

Мянтсяля. Финляндия. Центр обработки данных российской компании «Яндекс» в Финляндии был отключён от электроснабжения. В настоящий момент идёт процесс перезаключение договора с поставщиком энергии. Как сообщает RG.ru, оборудование переведено на резервное питание.

«Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», — было сказано в сообщении.

Дата-Центр в финском Мянтсяля является одним из пяти имеющихся у «Яндекса».

В начале марта поставщик электричества компания Nivos Energia Oy сообщила, что если «Яндекс» попадёт под санкции, то работа с ним будет приостановлено. Отметим, что эта российская компания в санкционные списки пока не входит.

16:30, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
25
0
#Финляндия\n#Россия\n#Яндекс