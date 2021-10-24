Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высказался о конфликте между частным российским ТВ-каналом «Царьград» и Google

Это произошло в ходе дискуссии на форуме «Телекоминтенсив-2021» 22 октября в Сочи.



Сочи. Краснодарский край. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высказался о конфликте телеканала «Царьград» и компании «Гугл». Предприниматель посоветовал использовать конструктивные способы решения проблемы, а не силовое давление.

22 октября на форуме «Телекоминтенсив-2021» в Сочи корреспондент «Царьграда» задал вопрос о том, почему интернет-омбудсмен не принимает активного участия в разрешении конфликта между телеканалом и компанией «Гугл» (Google), которая в июле 2020 года заблокировала аккаунт телекомпании в своём видеосервисе на YouTube.

Дмитрий Мариничев ответил, что он готов участвовать в качестве переговорщика между конфликтующими сторонами, так как иных способов своего участия не видит.

«Нужно более детально разобраться в ситуации и причинах блокировки, опыт разрешения подобных конфликтов есть», - заявил Мариничев.

Арбитражный суд Москвы обязал «Гугл» восстановить доступ к Ютуб-каналу и признал блокировку и разрыв договора неправомерными. Апелляция ИТ-компании перенесена на ноябрь 2021 года.

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«Царьград ТВ» — частный спутниковый телеканал православно-патриотического направления.

«ТелекомИнтенсив» - ежегодный форум для журналистов региональных изданий, проводящийся мультиплатформенным оператором цифровых услуг и сервисов «Триколор».