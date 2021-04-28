В Telegram добавят функцию групповых видеозвонков

Павел Дуров анонсировал обновление популярного мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал обновление популярного мессенджера. Как пишет «Газета.ru», в приложение добавится функция трансляции видео в голосовые чаты. Об этом Дуров сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Telegram заработала новая функция. Число участников в группах теперь не ограничено. Кроме того, можно автоматически удалить временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам.