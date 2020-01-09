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«Яндекс» может стать сотовым оператором

13:37, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
«Яндекс» может стать сотовым оператором
13:37, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
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#Hi-Tech\n#Яндекс\n#сотовая связь\n#операторы мобильной связи
Фото: pixabay.com
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Помимо возможности созвониться, клиенты получат доступ к другим сервисам компании, включая кино и музыку.

Москва. Сотовую связь намерена предоставить своим клиентам компания «Яндекс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Важным конкурентным преимуществом проекта может стать возможность доступа пользователей к другим сервисам «Яндекса», в частности, коллекциям музыки и фильмов.

В настоящее время, по данным информаторов издания, ведутся переговоры о запуске виртуального оператора на базе сетей одной из крупных сотовых компаний. В самом «Яндексе», правда, эту информацию не подтверждают.

По мнению одного из опрошенных изданием экспертов, выход на рынок сотовой связи является для «Яндекса» вполне логичным и предсказуемым шагом. Компания не может позволить себе отстать от конкурентов, уже предлагающих подобные услуги (это, в частности, Сбербанк, Mail.ru Group и Тинькофф-банк).

Мобильная связь вряд ли принесет «Яндексу» большие прибыли, но она «критически важна в качестве части экосистемы», считает специалист. Также он добавил, что приход в отрасль нового игрока усилит конкуренцию и замедлит рост цен на сотовую связь.

13:37, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
157
0
#Hi-Tech\n#Яндекс\n#сотовая связь\n#операторы мобильной связи

 

 

 


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