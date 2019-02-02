ВМФ России получил спецтехнику, вызывающую галлюцинации

Станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» установили на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Москва. Военно-морской флот России начал получать спецтехнику, способную ослеплять противника и вызывать у него галлюцинации. Как сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости» станцию визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» разработал холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех».

«Филин» уже поставили на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который был передан ВМФ в 2018 году, а также на фрегат «Адмирал флота Касатонов», который в настоящее время проходит заводские испытания.

Такое же оборудование будет установлено еще на два фрегата проекта 22350. Сейчас их строительство ведется на заводе «Северная верфь».

Станция «Филин» предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя противника.