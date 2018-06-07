play
pause
  • $ 62.01 ↑
  • € 72.86 ↑

В России будут использовать для видеосвязи свой аналог «Скайпа»

16:18, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
16:18, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
212
0
#Hi-Tech\n#видеотрансляция\n#программное обеспечение\n#Ростех\n#skype
Фото: rostec.ru
212
0

Программу, разработанную специалистами Ростеха, представили на конференции в Татарстане.  

Иннополис. Татарстан. Специалисты Ростеха создали российский аналог известной программы Skype. Она может использоваться для защищенной видеосвязи при проведении закрытых совещаний государственных органов и в промышленности, сообщает пресс-служба Госкорпорации

Программу AVES-S продемонстрировали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей с 6 по 8 июня в городе-спутнике Казани Иннополисе. Для проверки возможностей «российского Скайпа» был проведен сеанс видеоконференцсвязи с Санкт-Петербургом.   

Приложение разработано программистами НИИ «Масштаб» (холдинг «Росэлектроника»). Кроме конфиденциальных переговоров в видеоформате с разрешением Full HD, AVES-S можно использовать для слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, сеансах телемедицины и при мониторинге технологических процессов.   

Разработка устанавливается на компьютеры российского производства (с процессорами Эльбрус и Байкал) или зарубежные (на процессорах Intel). Помимо видеосвязи, она позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, демонстрировать презентации, осуществлять запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных.   

Добавим, по словам создателей программы, ее стоимость вдвое ниже зарубежных аналогов.

16:18, 07 июня, 2018
Евгений Кандаков
212
0
#Hi-Tech\n#видеотрансляция\n#программное обеспечение\n#Ростех\n#skype

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7127

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

12435
13:43, 01 июня, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12323
14:27, 31 мая, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10681
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9897
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2504

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2381
19:04, 04 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2342
19:08, 05 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2261
18:00, 03 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2209
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3581

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2279
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2123
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2037
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1772
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Получение гражданства России

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018