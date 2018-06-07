В России будут использовать для видеосвязи свой аналог «Скайпа»

Программу, разработанную специалистами Ростеха, представили на конференции в Татарстане.

Иннополис. Татарстан. Специалисты Ростеха создали российский аналог известной программы Skype. Она может использоваться для защищенной видеосвязи при проведении закрытых совещаний государственных органов и в промышленности, сообщает пресс-служба Госкорпорации.

Программу AVES-S продемонстрировали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей с 6 по 8 июня в городе-спутнике Казани Иннополисе. Для проверки возможностей «российского Скайпа» был проведен сеанс видеоконференцсвязи с Санкт-Петербургом.

Приложение разработано программистами НИИ «Масштаб» (холдинг «Росэлектроника»). Кроме конфиденциальных переговоров в видеоформате с разрешением Full HD, AVES-S можно использовать для слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, сеансах телемедицины и при мониторинге технологических процессов.

Разработка устанавливается на компьютеры российского производства (с процессорами Эльбрус и Байкал) или зарубежные (на процессорах Intel). Помимо видеосвязи, она позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, демонстрировать презентации, осуществлять запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных.

Добавим, по словам создателей программы, ее стоимость вдвое ниже зарубежных аналогов.