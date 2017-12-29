Голосовой помощник «Алиса» записала рэп-альбом на стихи робота-поэта

В одной из песен упоминается продукция ижевской промышленности.

Москва. «Яндекс» выложил в сеть дебютный мини-альбом необычного исполнителя. В канун Нового года первые 6 песен в собственном исполнении представил голосовой помощник на основе искусственного интеллекта «Алиса», сообщает «Яндекс.Музыка».

По стилистике песни можно отнести к рэпу, но от основного потока подобного творчества они отличаются мягкой «женской» подачей. Тексты написаны электронным «поэтом», в основу их легли самые популярные поисковые запросы 2017 года. Музыка создавалась с использованием нейросетей.

Добавим, одна из песен «Алисы» названа «Ёлочка на ИЖ». Как можно предположить из текста, речь идет о резиновых покрышках для шин мотоциклов ижевского производства.