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      Эксперты обнаружили новый троянский вирус, маскирующийся под приложения банков

      13:02, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:02, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      54
      0
      #технологии\n#мобильные приложения\n#смартфоны\n#техника\n#вирус
      Фото: pixabay.com
      54
      0

      В первую очередь атакам могут подвергнуться устройства на операционной системе Android.

      Москва. Специалисты компании Group-IB, занимающейся вопросами компьютерной безопасности, обнаружили новый троянский вирус. Как пишет РБК, он маскируется под мобильные приложения банков.  

      По мнению экспертов, в первую очередь атакам могут подвергнуться устройства, работающие на Android. Новый вирус распространяется не через официальный магазин приложений Google Play, а с помощью рекламных объявлений в поисковых системах. «Троян» перенаправляет пользователей на сторонний ресурс, где предлагается установить приложение.  

      После установки фальшивой банковской программы вирус запрашивает у пользователя логин и пароль от личного кабинета системы онлайн-банкинга и реквизиты платежной карты, которые передаются злоумышленникам.  

      «Качество приложений-подделок как по дизайну, так и по механике заражения постоянно растет, что сбивает с толку многих пользователей, не обращающих внимание на критичные детали: название домена, переадресацию на сторонний ресурс», - отметили в Group-IB.  

      В настоящее время специалисты компании уже заблокировали несколько ресурсов, предлагающих установить приложение-вирус. Однако они предполагают, что атаки могут продолжиться, так как злоумышленники еще не прекратили свою активность. 

      13:02, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      54
      0
      #технологии\n#мобильные приложения\n#смартфоны\n#техника\n#вирус

       

       

       

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