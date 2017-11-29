Эксперты обнаружили новый троянский вирус, маскирующийся под приложения банков

В первую очередь атакам могут подвергнуться устройства на операционной системе Android.

Москва. Специалисты компании Group-IB, занимающейся вопросами компьютерной безопасности, обнаружили новый троянский вирус. Как пишет РБК, он маскируется под мобильные приложения банков.

По мнению экспертов, в первую очередь атакам могут подвергнуться устройства, работающие на Android. Новый вирус распространяется не через официальный магазин приложений Google Play, а с помощью рекламных объявлений в поисковых системах. «Троян» перенаправляет пользователей на сторонний ресурс, где предлагается установить приложение.

После установки фальшивой банковской программы вирус запрашивает у пользователя логин и пароль от личного кабинета системы онлайн-банкинга и реквизиты платежной карты, которые передаются злоумышленникам.

«Качество приложений-подделок как по дизайну, так и по механике заражения постоянно растет, что сбивает с толку многих пользователей, не обращающих внимание на критичные детали: название домена, переадресацию на сторонний ресурс», - отметили в Group-IB.

В настоящее время специалисты компании уже заблокировали несколько ресурсов, предлагающих установить приложение-вирус. Однако они предполагают, что атаки могут продолжиться, так как злоумышленники еще не прекратили свою активность.