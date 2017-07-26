«Лаборатория Касперского» предложила пользователям всего мира бесплатный антивирус

Новинка уже протестирована в России, Китае, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Москва. Евгений Касперский заявил о запуске по всему миру нового бесплатного антивируса, разработанного его компанией. Об этом программист и бизнесмен написал на своем сайте.

В тексте сообщения подчеркивается, что антивирус Kaspersky Free доступен для всех желающих «безвозмездно, то есть даром». Разработка программы велась полтора года. Ее успешно протестировали в прошлом году в России, Украине, Белоруссии, Китае и странах Северной Европы.

Руководитель «Лаборатории Касперского» отметил, что даровый антивирус не конкурирует с платными версиями. В них есть много дополнительных опций, в том числе родительский контроль, защита онлайн-платежей и т.д., которые отсутствуют в Kaspersky Free.

Также Евгений Касперский написал, что запуск бесплатного антивируса приурочен к 20-летию его компании, которое отмечалось 25 июля.