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      «Лаборатория Касперского» предложила пользователям всего мира бесплатный антивирус

      11:33, 26 июля, 2017
      Новичок
      11:33, 26 июля, 2017
      Новичок
      75
      0
      #интернет\n#Hi-Tech\n#программное обеспечение\n#вирус
      Фото: pixabay.com
      75
      0

      Новинка уже протестирована в России, Китае, Норвегии, Швеции и Финляндии.  

      Москва. Евгений Касперский заявил о запуске по всему миру нового бесплатного антивируса, разработанного его компанией. Об этом программист и бизнесмен написал на своем сайте.  

      В тексте сообщения подчеркивается, что антивирус Kaspersky Free доступен для всех желающих «безвозмездно, то есть даром». Разработка программы велась полтора года. Ее успешно протестировали в прошлом году в России, Украине, Белоруссии, Китае и странах Северной Европы.  

      Руководитель «Лаборатории Касперского» отметил, что даровый антивирус не конкурирует с платными версиями. В них есть много дополнительных опций, в том числе родительский контроль, защита онлайн-платежей и т.д., которые отсутствуют в Kaspersky Free.  

      Также Евгений Касперский написал, что запуск бесплатного антивируса приурочен к 20-летию его компании, которое отмечалось 25 июля.

      11:33, 26 июля, 2017
      Новичок
      75
      0
      #интернет\n#Hi-Tech\n#программное обеспечение\n#вирус

       

       

       

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