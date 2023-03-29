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Инфекция в подарок: в роллах «Филадельфия» в России нашли опасные бактерии

12:54, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Инфекция в подарок: в роллах «Филадельфия» в России нашли опасные бактерии
12:54, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
128
0
#качество\n#здоровье\n#еда\n#проверки\n#роллы
Фото: pxhere.com
128
0

Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Москва. В 40% роллов «Филадельфия», предлагаемых в российских ресторанах и службах доставки, содержится кишечная палочка. Таков результат проверки, проведенной Роскачеством, пишут «Известия».

Как рассказал газете глава ведомства Максим Протасов, это не единственная проблема. В 100% образцов популярной японской еды были выявлены превышения по количеству иных микроорганизмов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава организации Максим Протасов. По его словам, это указывает на несоблюдение температурного режима при хранении как компонентов, так и конечного продукта, а также других нарушениях санитарно-гигиенических норм при производстве.

Также в ведомстве отметили отсутствие на упаковке большинства роллов информации о составе и дате изготовления

В связи с выявленными нарушениями Роскачество планирует выйти с инициативой по нормированию микробиологических показателей в изделиях японской кухни. 

Максим Протасов добавил, что вопреки распространенному мнению, роллы не относятся к рыбным изделиям. В их составе содержится менее 40% рыбы. Как правило, реальная доля рыбной продукции в роллах колеблется в пределах от 9% до 31%.

В ближайших планах ведомства – проверки отечественных сортов виски и коньяка, российских аналогов напитков Coca-Cola и Pepsi, а также производителей пиццы.

12:54, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
128
0
#качество\n#здоровье\n#еда\n#проверки\n#роллы