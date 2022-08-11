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Выявленным в России новым штаммом «дельтакрон» заразились 6 человек

12:31, 11 августа, 2022
Евгений Кандаков
Выявленным в России новым штаммом «дельтакрон» заразились 6 человек
12:31, 11 августа, 2022
Евгений Кандаков
69
0
#инфекция\n#опасность\n#исследования\n#здравоохранение\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#коронавирус
Фото: vk.com/rpn_rt
69
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Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Москва. К настоящему времени в России известно о 6 случаях заражения новым штаммом COVID-19 «дельтакрон». Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что 5 человек заболели в Санкт-Петербурге и 1 в Москве. Все пациенты перенесли «дельтакрон» в легкой форме, госпитализация не потребовалась никому из них. Заражения были отмечены в июле и начале августа.

По данным Газеты.ру, «дельтакрон» был недавно выявлен в России медиками из Санкт-Петербурга. Американский генетик Дмитрий Прус, ознакомившись с материалами исследований, заявил, что речь идет об открытии нового штамма коронавируса, сочетающего в себе элементы вариантов «дельта» и «омикрон». По его мнению, на данный момент вирус эндемичен для России.

По другим сведениям, «дельтакроны» выявляли в трех вариантах еще в феврале 2022 года. Они могут быстро размножаться и легче «взламывают» иммунную систему человеческого организма. В то же время их считают менее жизнеспособными.

Как заявили в Роспотребнадзоре, «дельтакрон» в настоящее время не относится к доминирующим в нашей стране и не влияет на эпидемиологическую обстановку.

Напомним, новый подвариант штамма омикрон – BA-2.75 – обнаружили недавно в Индии.

12:31, 11 августа, 2022
Евгений Кандаков
69
0
#инфекция\n#опасность\n#исследования\n#здравоохранение\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#коронавирус