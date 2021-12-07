Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Скользящие по льду Лонгрид Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид

Российский вирусолог предположил наличие у омикрон-штамма свойств живой вакцины

12:34, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Российский вирусолог предположил наличие у омикрон-штамма свойств живой вакцины
12:34, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
60
0
#здоровье\n#медицина\n#вакцинация\n#наука\n#ученые\n#прогноз\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
60
0

Это связано с тем, что у нового штамма снижена патогенность.

Москва. Омикрон-штамм может вытеснить другие разновидности коронавируса и сыграть роль живой вакцины. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на URA.ru.

По словам эксперта, речь может идти о второй фазе эволюции COVID-19. На новом этапе своего существования вирус стал распространяться более активно, но при этом стал вызывать менее тяжелые последствия. В результате переболевшие «омикроном» люди станут устойчивыми к более опасным формам

Таким образом, болезнь превратиться в некий аналог сезонного гриппа и ОРВИ. В связи со снижением уровня смертности властям не придется более вводить локдауны и карантины, что приведет к восстановлению мировой экономики, предположил ученый.

Напомним, 6 декабря Роспотребнадзор сообщил о выявлении омикрон-штамма коронавируса у двоих россиян, прилетевших из ЮАР.

12:34, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
60
0
#здоровье\n#медицина\n#вакцинация\n#наука\n#ученые\n#прогноз\n#коронавирус
?>