Медик рассказала, при какой температуре нельзя выходить на улицу без шапки

Критическую отметку в прогнозах синоптиков назвала врач-трихолог Ольга Кохас.



Москва. Вопрос о том, надевать головной убор или нет, осенью многие из нас решают, руководствуясь эстетическими соображениями. Однако для того, чтобы сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы, необходимо обращать внимание на прогнозы синоптиков, рассказала радио Sputnik врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас.

Медик напомнила, что в середине осени воздух еще не так прохладен, как зимой. Однако погода в это время весьма коварна и не щадит тех, кто продолжает одеваться по-летнему. Если столбик термометра опускается даже ненамного ниже ноля, хождение с непокрытой головой может вызвать серьезные последствия.

Проблема может возникнуть, когда температура воздуха на улице составляет всего -3 градуса по Цельсию, но одновременно дует ветер. По ощущениям это может быть -10, что может привести к спазму сосудов и как следствие — к нарушению питания волос, говорит специалист.

Поэтому в прогнозах синоптиков лучше ориентироваться не на абсолютные показатели, а на графу «ощущается». Если последний показатель составляет хотя бы -7 градусов, головной убор является не просто желательным, а необходимым элементом костюма. Если постоянно пренебрегать при такой погоде шапкой, то потом ее поневоле придется менять на парик, уверена Ольга Кохас.

Так что, надевая головной убор осенью или отказываясь от него, вы выбираете между красотой сейчас и в будущем, заключила врач-трихолог.